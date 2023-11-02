В Магасе состоялась презентация сборника стихов Микаила Гуцериева на ингушском языке

Следует отметить, что предприниматель, поэт и композитор Микаил Гуцериев свои стихи пишет на русском языке, и перевод сборника «Две жизни» осуществила Эсет Газдиева, за что министр культуры республики Залина Льянова, присутствовавшая на презентации, поблагодарила поэтессу.

«Хочу выразить огромную благодарность Эсет Ахмедовне Газдиевой, потому что перевести с русского языка, такого богатого на метафоры и художественные образы, — это большой труд, так как наш родной язык суров и сдержан, как и нрав нашего народа», — отметила Льянова.

Из сотен произведений Гуцериева Эсет Газдиева выбрала именно те, которые затронули ее душу. В сборник вошли более 30 стихотворений о чувствах, смысле жизни, любви к матери и родине. Эмоциональные и глубокие стихотворения Микаила Гуцериева в исполнении студентов Ингушского государственного университета раскрыли его внутренний мир и душевные переживания. Присутствующие были пленены яркостью и красотой выразительности каждой строчки.

Стихи Микаила Гуцериева не только читают, на них пишут музыку. Его композиции неоднократно становились лауреатами различных музыкальных премий и фестивалей. С 2012 года они 101 раз прозвучали на «Песне года», 73 раза получили премию «Шансон года», 10 раз — «Золотой граммофон». Сам автор много раз признавался поэтом года.

ЦКР Магаса стал прекрасной площадкой для этого литературного события. Гости смогли полностью погрузиться в мир поэзии. Презентация сборника стихотворений Михаила Гуцериева стала незабываемым событием в литературной жизни республики, которое оставило неподдельные эмоции и впечатления у всех присутствующих.