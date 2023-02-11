В Магасе состоялось заседание оперативного штаба по обеспечению безопасности в выходные дни

Речь шла об организации круглосуточной охраны военных, важных государственных и специальных объектов, в том числе — обеспечивающих жизнедеятельность населения. Были затронуты и вопросы повышения антитеррористической защищенности административных зданий органов власти и мест массового пребывания людей, сообщили «Ингушетии» в правительстве региона.

Также были обсуждены вопросы материально-технического обеспечению, граждан, призванных на военную службу по мобилизации.

По итогам заседания были приняты соответствующие решения и даны поручения ответственным должностным лицам.

Как ранее сообщало наше издание, более 40 мероприятий запланировано в регионе к 79-й годовщине депортации народа 23 февраля 1944 года, а также ко Дню защитника Отечества.

В образовательных учреждениях пройдут уроки мужества, классные часы, конкурсы сочинений, информационные встречи, круглые столы. В музеях республики, домах культуры запланированы выставки, посвященные жертвам депортации ингушского народа.

Напомним, 23 февраля 1944 года по надуманному обвинению ингуши и чеченцы были поголовно депортированы в Казахстан и Киргизию, ЧИАССР была ликвидирована.