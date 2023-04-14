«Единая Россия»

В Магасе участники предварительного голосования партии «Единая Россия» встретились с избирателями

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На базе лицея-детского сада столицы Ингушетии участники предварительного голосования «Единой России» встретились с избирателями в рамках проведения предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов в депутаты городского совета муниципального образования «Городской округ город Магас» пятого созыва.

На встречу с жителями города пришли три кандидата: Артур Албаков, Магомет Арсамаков и Хусен Нальгиев. Каждому кандидату было предоставлено время для краткого ознакомления избирателей со своей предвыборной программой.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», избиратели выразили надежду на благополучное решение таких вопросов, как трудоустройство молодежи для дальнейшего их комфортного проживания в регионе, рост самозанятости населения, развитие малой промышленности, создание новых рабочих мест, а также развитие спорта и реализация права на благоприятную окружающую среду в Ингушетии.

Отмечается, что кандидаты обсудили с собравшимися и вопросы улучшения качества благоустройства Магаса, вопросы строительства приютов для бездомных животных и другие.
Участники предвыборного голосования выразили готовность к прямому диалогу с их избирателями, а последние в свою очередь — надежду на успешное решение актуальных проблем.

Напомним, предварительное голосование пройдет с 22 по 28 мая в электронном формате. Избиратели смогут проголосовать за кандидатов на сайте PG. ER. RU с использованием учетной записи «Госуслуги».

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