В Магасе участники предварительного голосования партии «Единая Россия» встретились с избирателями

На встречу с жителями города пришли три кандидата: Артур Албаков, Магомет Арсамаков и Хусен Нальгиев. Каждому кандидату было предоставлено время для краткого ознакомления избирателей со своей предвыборной программой.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», избиратели выразили надежду на благополучное решение таких вопросов, как трудоустройство молодежи для дальнейшего их комфортного проживания в регионе, рост самозанятости населения, развитие малой промышленности, создание новых рабочих мест, а также развитие спорта и реализация права на благоприятную окружающую среду в Ингушетии.

Отмечается, что кандидаты обсудили с собравшимися и вопросы улучшения качества благоустройства Магаса, вопросы строительства приютов для бездомных животных и другие.

Участники предвыборного голосования выразили готовность к прямому диалогу с их избирателями, а последние в свою очередь — надежду на успешное решение актуальных проблем.

Напомним, предварительное голосование пройдет с 22 по 28 мая в электронном формате. Избиратели смогут проголосовать за кандидатов на сайте PG. ER. RU с использованием учетной записи «Госуслуги».