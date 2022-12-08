В Магасе устанавливают люки канализационных колодцев взамен украденных

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Мобильные бригады водоканала Магаса устанавливают люки канализационных колодцев взамен украденных.

«Ремонтные бригады регулярно совершают объезды, на этот раз были закрыты 10 колодцев. Люки часто воруют, не думая о том, что открытые колодцы представляют угрозу безопасности и здоровью жителей и гостей города, особенно в темное время суток», — отметили в пресс-службе муниципалитета.

Администрация просит жителей относиться к имуществу города бережно, не закидывать мусор в водопроводные и канализационные колодцы, уважать и сохранять чужой труд в целях своей же безопасности.

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