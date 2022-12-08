В Магасе устанавливают люки канализационных колодцев взамен украденных
Мобильные бригады водоканала Магаса устанавливают люки канализационных колодцев взамен украденных.
«Ремонтные бригады регулярно совершают объезды, на этот раз были закрыты 10 колодцев. Люки часто воруют, не думая о том, что открытые колодцы представляют угрозу безопасности и здоровью жителей и гостей города, особенно в темное время суток», — отметили в пресс-службе муниципалитета.
Администрация просит жителей относиться к имуществу города бережно, не закидывать мусор в водопроводные и канализационные колодцы, уважать и сохранять чужой труд в целях своей же безопасности.