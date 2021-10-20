В Малгобеке были выявлены нарушения по установке газопотребляющего оборудования в многоквартирных домах

В многоэтажках проверяли наличие у квартиросъёмщиков договоров технического обслуживания газовых приборов и хозяйства. Фиксировалось наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, герметичность соединений и исправность газовых приборов. Также газовики провели инструктаж по безопасному использованию оборудования.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, в ходе мероприятий в некоторых квартирах были зафиксированы нарушения, касающиеся установки газопотребляющего оборудования. Также было обнаружено самовольное перемещение оборудования и переустройство газовых сетей. По всем выявленным фактам нарушений были составлены соответствующие акты.