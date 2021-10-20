Пожарная безопасность

В Малгобеке были выявлены нарушения по установке газопотребляющего оборудования в многоквартирных домах

0

В Малгобеке профильные службы совместно с мэрией города провели рейд по проверке газового оборудования в многоквартирных домах на улице Гоголя, 36, 32, 38.

В многоэтажках проверяли наличие у квартиросъёмщиков договоров технического обслуживания газовых приборов и хозяйства. Фиксировалось наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, герметичность соединений и исправность газовых приборов. Также газовики провели инструктаж по безопасному использованию оборудования.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, в ходе мероприятий в некоторых квартирах были зафиксированы нарушения, касающиеся установки газопотребляющего оборудования. Также было обнаружено самовольное перемещение оборудования и переустройство газовых сетей. По всем выявленным фактам нарушений были составлены соответствующие акты.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Поэт Дауд Хамхоев передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии свои новые книги
Президент России объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября
Юные ингушские борцы успешно выступили на первенстве России среди глухих в Мордовии
За сутки в Ингушетии умерли два человека с Covid-19
В Назрановском районе Ингушетии провели выставку рисунков на тему «Осенний пейзаж»
В Карабулаке реализуют пилотный проект по внедрению в городе маршруток со спутниковой навигацией
В Ингушетии прошла благотворительная акция «Мир без слез»
Мэр столицы Ингушетии Усман Аушев принял участие во Всероссийской переписи населения
Школьник из Ингушетии Аслан Озиев стал финалистом конкурса «Лучший урок письма-2021»
Башенный комплекс «Вовнушки» в Ингушетии вошел в список самых красивых крепостей России
Восемь человек 5 лет получали зарплату в лесничестве Ингушетии, не работая

Главное

Яндекс.Метрика

 