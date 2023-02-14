Полиомиелит

В Малгобеке единороссы организовали мероприятие по профилактике полиомиелита

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Секретарь отделения партии «Единая России» города Малгобека Усман Евлоев совместно с депутатами горсовета, представителями мэрии города и врачами центральной районной больницы организовал мероприятие для родителей детей в школах и детских садах, на котором было рассказано о значимости вакцинации от полиомиелита.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», участники беседы обсудили актуальные вопросы, касающиеся организации вакцинации детской части населения республики от этого опасного заболевания.

В ходе встречи с родителями работники медицинских учреждений рассказали о последствиях заболевания данным вирусом, о профилактических мерах, чтобы уберечь своих детей от этого страшного недуга, поражающего опорно-двигательную и нервную систему человека.

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