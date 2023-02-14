В Малгобеке единороссы организовали мероприятие по профилактике полиомиелита

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», участники беседы обсудили актуальные вопросы, касающиеся организации вакцинации детской части населения республики от этого опасного заболевания.

В ходе встречи с родителями работники медицинских учреждений рассказали о последствиях заболевания данным вирусом, о профилактических мерах, чтобы уберечь своих детей от этого страшного недуга, поражающего опорно-двигательную и нервную систему человека.