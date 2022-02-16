В Малгобеке готовятся к безаварийному весеннему половодью

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В городе Малгобеке Ингушетии готовят гидротехнические сооружения к весеннему таянию снегов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Заместитель главы города Мовсар Садакиев принял участие в совещании по видео-конференц-связи, где обсуждались вопросы, касающиеся безаварийного весеннего половодья.

По окончании совещания были даны рекомендации», — говорится в сообщении.

Как сообщил газете «Ингушетия» начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС Асланбек Ужахов, половодье на реках региона ежегодно начинается в середине апреля и продолжается до сентября.

«Согласно анализу средних многолетних значений количества ЧС и происшествий, за последние 20 лет паводки в Ингушетии наиболее характерны в июне-июле», — отметил Ужахов.

С населением территорий, наиболее подверженных подтоплению, специалистами МЧС и местного самоуправления активно ведется профилактическая работа. Распространяются памятки по тематике «Как действовать при затоплении» и что делать при получении сигнала оповещения, говорится в релизе.

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