В Малгобеке и Малгобекском районе Ингушетии обновили мусульманские и христианские кладбища

«Работы проведены в рамках реализации масштабного проекта благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева при поддержке Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова», — рассказал собеседник.

По его словам, на кладбище в старом Малгобеке захоронены представители самых разных тейпов.

«Сейчас данную территорию практически не узнать. Площадь благоустроенной территории более трех гектаров: установили новую ограду и ворота, проложили дорожки и отремонтировали хозяйственные помещения, дополнительно построили комнаты для молитв и ритуальных обрядов. При строительстве учитывали пожелания горожан, которые приходили сюда и следили за рабочим процессом. Помимо прочего здесь установили новые беседки», — добавил представитель фонда.

Сообщается, что в километре от мусульманского кладбища в старом Малгобеке находится христианское. Его благоустройство также полностью завершено.

«Это место захоронения русскоязычного населения находилось в очень плохом состоянии. Рабочие прежде, чем поступить к благоустройству, полностью очистили территорию от многолетних сорняков и деревьев, которые мешали проезду и проведению похоронных ритуалов», — отметили в Фонде.

Здесь появилась новая ограда и ворота. Территорию христианского кладбища полностью заасфальтировали. Внутри уложили тротуарные дорожки, покрасили и выровняли памятники, а также возвели беседку.

Собеседник издания отметил, что в рамках реализации масштабного проекта благотворительный фонд «Сафмар» профинансировал благоустройство кладбищ и в сельском поселении Вежарий-Юрт.

«На этом объекте залили новый фундамент по всему периметру, установили качественную ограду и ворота, новые электрические столбы, сделали стоянку, обновили помещения для ритуальных услуг. В качестве дополнительного подарка в населенного пункте провели реконструкцию въездной арки. Благоустроили в Вежарий-Юрте и небольшое христианское кладбище. По всему периметру установили новое ограждение», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что на каждом из этих 4 объектов — и в старом Малгобеке, и в Вежарий-Юрте работы проводились с учетом пожеланий местного населения. Несмотря на то, что территории были труднодоступными, все выполнено качественно и в срок. Жители масштабному благоустройству очень рады и выражают огромную благодарность Фонду.

Напомним, до конца текущего года фонд «Сафмар» благоустроит 40 мусульманских и христианских кладбищ. И в целом в последующие годы приведут в надлежащий вид все оставшиеся кладбища Ингушетии.