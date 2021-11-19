В Малгобеке Ингушетии чествовали участковых уполномоченных полиции

Заместитель главы города Мухамад Коригов вручил благодарственные письма от имени мэра Малгобека представителям профессии, которые стоят на страже порядка на вверенной им территории.

Коригов озвучил слова благодарности участковым за их труд на благо города воинской славы, пожелал полицейским благополучия, здоровья, карьерного роста и достижения высоких результатов.