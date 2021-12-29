Новый год

В Малгобеке Ингушетии дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили новогодние подарки

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В преддверии новогоднего праздника от имени мэра Малгобека Муссы Галаева детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, были вручены сладкие подарки.

«Новый год — это волшебный праздник, в преддверии которого дети ожидают особенного чуда и исполнения самого заветного желания, и мы, со стороны администрации, решили доставить немного радости для этих детей», — отметила начальник отдела опеки и попечительства администрации Малгобека Фатима Евкурова.

Всем детям пожелали крепкого здоровья, провести с пользой новогодние каникулы и верить в чудеса.

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