В Малгобеке Ингушетии дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили новогодние подарки
В преддверии новогоднего праздника от имени мэра Малгобека Муссы Галаева детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, были вручены сладкие подарки.
«Новый год — это волшебный праздник, в преддверии которого дети ожидают особенного чуда и исполнения самого заветного желания, и мы, со стороны администрации, решили доставить немного радости для этих детей», — отметила начальник отдела опеки и попечительства администрации Малгобека Фатима Евкурова.
Всем детям пожелали крепкого здоровья, провести с пользой новогодние каникулы и верить в чудеса.