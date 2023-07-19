В Малгобеке Ингушетии, где объявили ЧС, восстановлено водоснабжение

«В данное время водоснабжение в городе восстановлено. В связи с тем, что объём в накопительной ёмкости низкий, возможно не до всех жителей дойдёт вода, так как нет напора», — заявил представитель мэрии.

По его данным, власти попросили горожан до нормализации ситуации с водоснабжением использовать живительную влагу исключительно для бытовых нужд и не расходовать её для полива своих огородов, наполнения бассейнов, чтобы остальные жители не столкнулись с её нехваткой.

Администрация города организовала подвоз воды для жителей Малгобека.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в связи с аварией на насосной станции жители Малгобека на протяжении трех дней оставались без воды, в городе ввели режим ЧС.

Причина отсутствия холодного водоснабжения на территории муниципалитета заключалась в выходе из строя двух насосов на водозаборе в сельском поселении Вежарий.

В пятницу вечером вышел из строя один насос, на второй день и второй. Износ двигателя на насосной станции стопроцентный.

Власти намерены отремонтировать старые насосы для временного запуска до приобретения новых за пределами региона.