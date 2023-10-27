В Малгобеке Ингушетии модернизируют освещение на улице Нурадилова

«На данном участке уже проложен тротуар, произведена замена водопровода протяженностью более 300 метров, а также обрезаны деверья. На сегодняшний день проводится комплекс работ по усовершенствованию уличной осветительной системы», — подчеркнул собеседник.

Отмечается, что в дальнейшем планируется асфальтирование дорожного полотно от улицы Осканова до улицы Херсонская.