Благоустройство

В Малгобеке Ингушетии модернизируют освещение на улице Нурадилова

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В Малгобеке на улице Нурадилова обновляют освещение, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

«На данном участке уже проложен тротуар, произведена замена водопровода протяженностью более 300 метров, а также обрезаны деверья. На сегодняшний день проводится комплекс работ по усовершенствованию уличной осветительной системы», — подчеркнул собеседник.

Отмечается, что в дальнейшем планируется асфальтирование дорожного полотно от улицы Осканова до улицы Херсонская.

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