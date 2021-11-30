В Малгобеке Ингушетии на благоустройство семи общественных территорий направили более 26 млн рублей

В течение месяца в октябре 2020 года на онлайн-платформе жители Малгобека голосовали за общественные территории для благоустройства в 2021 г. Список состоял всего из 10 улиц, состояние которых было наихудшим. Всех их объединяло отсутствие дорог, тротуаров и освещения.

Из представленного списка горожане выбрали 7 улиц. Лидерами по количеству голосов стали улицы: Горская, Красноармейская, Мира, Гоголя, Трудовая, Тимирязева и Нурадилова. Мэрии предстоял большой объём работ. Реализовали программу поэтапно.

В общей сложности на благоустройство 7-ми общественных территорий направили более 26 млн рублей. Активная фаза работ началась еще в апреле, а завершилась она в октябре. За это время на улицах построили тротуары, дороги с асфальтобетонным покрытием, ливнёвки вдоль проезжей части, установили столбы и лампы уличного освещения. По необходимости провели и озеленение территории.

«Реализация программы на территории города ведётся из год в год на протяжении 4 лет. Каждый раз мы анализируем прошлые проекты, обсуждаем их сильные и слабые стороны. Проводим работу над ошибками, так сказать. Это позволяет нам улучшить качество выполняемых работ и повысить эффективность своей деятельности. Мы планируем и дальше продолжать в том же духе и делать город удобным и безопасным для горожан», — поделился глава города Мусса Галаев.

Напомним, реализация нацпроекта «Жильё и городская среда» планируется до 2024 года включительно. В апреле текущего года жители определили 4 улицы для комплексной реконструкции, это: ул. Эльдиева, Мира, Космодемьянская и Заветы Ильича.