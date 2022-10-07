В Малгобеке Ингушетии на улице Херсонской устанавливают транспортные и пешеходные светофоры

Как сообщила пресс-служба мэрии города, указанная улица является одной из главных в муниципальном образовании, где наблюдается большая интенсивность и скорость движения. Поэтому для достижения качественного уровня безопасности светофоры размещаются именно на данном участке дорожного полотна.

Власти города уверены, дорожное регулирование повышает уровень безопасности и улучшает качество движения.