Благоустройство

В Малгобеке Ингушетии на улице Херсонской устанавливают транспортные и пешеходные светофоры

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В Малгобеке на улице Херсонской в рамках благоустройства проводятся работы по установке транспортных и пешеходных светофоров.

Как сообщила пресс-служба мэрии города, указанная улица является одной из главных в муниципальном образовании, где наблюдается большая интенсивность и скорость движения. Поэтому для достижения качественного уровня безопасности светофоры размещаются именно на данном участке дорожного полотна.

Власти города уверены, дорожное регулирование повышает уровень безопасности и улучшает качество движения.

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