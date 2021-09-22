В Малгобеке Ингушетии начато благоустройство последней на текущий год общественной территории

В рамках программы предусмотрено устройство тротуара, уличного освещения, ливнёвки, а также асфальтобетонного покрытия дорожного полотна.

В ходе реализации программы «Формирование комфортной городской среды» здесь уже установлены бордюры и подготовлено основание для укладки тротуара. Вдоль бордюрного камня также ведётся устройство ливнёвки. Работы планируется завершить до смены погодных условий.

Напомним, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории города уже обустроено 6 городских улиц. Также в мае этого года путём голосования определен перечень улиц, подлежащих благоустройству на следующий год.