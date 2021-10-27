В Малгобеке Ингушетии обострилась проблема бесконтрольного выпаса скота

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В Малгобеке в последнее время участились случаи бесконтрольного выпаса скота, коровы создают опасность на оживлённых дорогах.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии, скот нередко становится причиной аварийных ситуаций. Кроме того, животные проникают в огороды, ломают изгороди, портят чужое имущество, справляют естественные потребности на тротуарах, придомовых территориях, дорогах.

Коровы облюбовали мусорные контейнеры в поисках чего-то съедобного, они разрывают мусорные пакеты. Мэрия города обратила внимание на то, что в результате люди употребляют в пищу мясо, молоко и прочую кисломолочную продукцию, которую дают такие «мусоросборники».

Коровы создают неприятности горожанам, в связи с этим администрация Малгобека обратилась ко всем владельцам КРС с просьбой не выгуливать скот в черте города, не оставлять его без присмотра.

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