В Малгобеке Ингушетии обострилась проблема бесконтрольного выпаса скота

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии, скот нередко становится причиной аварийных ситуаций. Кроме того, животные проникают в огороды, ломают изгороди, портят чужое имущество, справляют естественные потребности на тротуарах, придомовых территориях, дорогах.

Коровы облюбовали мусорные контейнеры в поисках чего-то съедобного, они разрывают мусорные пакеты. Мэрия города обратила внимание на то, что в результате люди употребляют в пищу мясо, молоко и прочую кисломолочную продукцию, которую дают такие «мусоросборники».

Коровы создают неприятности горожанам, в связи с этим администрация Малгобека обратилась ко всем владельцам КРС с просьбой не выгуливать скот в черте города, не оставлять его без присмотра.