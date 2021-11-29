В Малгобеке Ингушетии обсудили вопрос организации явки уклонистов на призывной пункт

В мероприятии принял участие заместитель мэра Мухмад Коригов. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города, рассматривались в основном проблемы в осуществлении явки граждан призывного возраста на призывной пункт, уклонение рекрутов от прохождения медицинского обследования и т. д.

В ходе заседания призывной комиссии были внесены предложения об организации работы по розыску уклонистов, а также об активизации взаимодействия со следственными органами и прокуратурой в вопросе привлечения к ответственности уклоняющихся от призыва граждан.