В Малгобеке Ингушетии обсудили вопрос организации явки уклонистов на призывной пункт

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Призывная комиссия по г. Малгобеку и Малгобекскому району вынесла на повестку дня вопрос неисполнения гражданами, подлежащими призыву на военную службу, своих обязанностей.

В мероприятии принял участие заместитель мэра Мухмад Коригов. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города, рассматривались в основном проблемы в осуществлении явки граждан призывного возраста на призывной пункт, уклонение рекрутов от прохождения медицинского обследования и т. д.

В ходе заседания призывной комиссии были внесены предложения об организации работы по розыску уклонистов, а также об активизации взаимодействия со следственными органами и прокуратурой в вопросе привлечения к ответственности уклоняющихся от призыва граждан.

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