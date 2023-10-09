В Малгобеке Ингушетии почтили память павших в битве за Кавказ

Принимавший участие в памятном мероприятии Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил два важных события: 80-летие разгрома немецких войск в ожесточенной битве за Кавказ и присвоение Малгобеку указом Президента России почетного звания «Город воинской славы» 16 лет назад, 8 октября 2007 года.

«Это день гордости, благодарной памяти и народного единства. В патриотической акции потомков непокоренных защитников Родины вместе с участниками мероприятия развернули самое большое в мире Знамя Победы. Это важно для сегодняшнего поколения, для памяти о тех, кто отдал за нас свои жизни, и для выражения уважения нашим сегодняшним бойцам, которые смело сражаются в зоне СВО за нашу Родину — Россию. Стойкость, непоколебимость, мужество тружеников тыла и защитников Малгобека во все времена останутся примером беззаветной любви к Отечеству. Мы помним их, испытываем гордость за родной город», — отметил руководитель субъекта.

Он поблагодарил всех, кто принял участие в памятной акции, выразив уверенность, что потомки защитников Отечества будут умножать славные боевые и трудовые традиции своих дедов и прадедов.

Махмуд-Али Калиматов принял участие в развертывании Знамени Победы вместе с молодежью, юнармейцами, а также встретился с участниками международного проекта «Непокоренные», инициированного в память о защитниках Отечества в годы самой кровопролитной войны в истории человечества. Он отметил, что подобные инициативы сплачивают молодых людей, приехавших из разных мест.

«Мы разные, но мы едины», — подчеркнул Глава региона.

Руководитель проекта Владимир Скрипниченко выразил благодарность Махмуду-Али Калиматову за гостеприимство и организацию двух масштабных мероприятий в честь юбилея победы в битве за Кавказ.

Отметим, что Международный проект «Непокоренные» организован при поддержке ФАДН и Дома народов России. Он направлен на укрепление дружбы и понимания между молодежью разных регионов и стран, а также на сохранение и передачу исторической памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны.

Напомним, что битва за Кавказ была одной из самых продолжительных во Второй мировой войне. Она длилась 442 дня, с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Эта битва была критически важной для СССР, и именно на подступах к ингушскому Малгобеку были оставлены фашисты, которые так и не смогли, завладев им, продвинуться дальше к столь необходимой им грозненской и бакинской нефти.