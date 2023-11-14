Строительство

В Малгобеке Ингушетии продолжается строительство центра социального обслуживания

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В Малгобеке в хорошем темпе продолжается строительство Республиканского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, работы выполняет подрядная фирма «Кит-Строй», по заказу Минстроя республики. Отмечается, что контрактная стоимость социального объекта свыше 167 млн руб. Центр рассчитан на 50 койко-мест.

Общая площадь земельного участка 3 га, а общая площадь здания 1590 кв. м. К настоящему времени полностью завершены земляные работы, устройство железобетонной плиты фундамента.

Сейчас строители заняты шахтой лифта, перекрытием и внутренними лестницами. Готовность объекта оценивается на 40%. Срок ввода в эксплуатацию — декабрь 2024 года.

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