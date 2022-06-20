Воркаут

В Малгобеке Ингушетии прошел заключительный этап республиканского турнира по воркауту

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На стадионе имени Орджоникидзе в Малгобеке прошел республиканский турнир по воркауту среди юниоров и взрослых. Турнир был приурочен к 30-летию со дня образования республики.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, своё спортивное мастерство на соревнованиях продемонстрировали порядка 100 участников из всех городов и районов республики.

Участники турнира состязались в двух дисциплинах — подтягивания на перекладине и отжимания на брусьях. Спортсменам необходимо было совершить максимальное количество повторений по определенной дисциплине. Несмотря на знойную жару, ребята проявили стойкость и волю к победе.

По итогам состязаний, больше всех на перекладине подтянулись Ислам Цечоев (до 16 лет) и Юсуп Хадзиев (старше 16 лет). Вторыми стали Осман Албаков (до 16 лет) и Джабраил Дидигов (старше 16 лет).

Третье почетное место заняли Адам Цокиев (до 16 лет) и Ибрагим Оздоев (старше 16 лет).

В дисциплине «отжимания на брусьях» победу одержали Сулейм Базиев (до 16 лет) и Муслим Тибоев (старше 16 лет). Второе место заняли Исмаил Бисаев (до 16 лет) и Мустафа Тибоев (старше 16 лет). Тройку лучших в этой дисциплине замкнули Ислам Цечоев (до 16 лет) и Харон Торшхоев (старше 16 лет).

Отмечается, что призёры получили медали, грамоты и ценные подарки. Организатором турнира выступило региональное министерство спорта. Ведомство выразило благодарность главе Малгобекского района Камбулату Кузьгову и начальнику комитета по спорту и туризму в Малгобекском районе Магомеду Ау

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