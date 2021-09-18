В Малгобеке Ингушетии прошла ярмарка, приуроченная к выборам
Очередная продовольственная ярмарка, организованная Минсельхозом Ингушетии, приуроченная к выборам депутатов в Госдуму РФ и Народное Собрание Ингушетии, прошла на рынке «Изобилие» в городе Малгобеке.
Прилавки изобиловали продукцией местных сельхозтоваропроизводителей, которую жители региона могли приобрести по ценам ниже рыночных на 20-30%: мясомолочные продукты, мед, овощи и фрукты, растительное масло, а также кукурузу и зерно. «Особым спросом на ярмарке пользовались кукуруза и продукция птицекомплекса «Южный» — индейка», — сообщили газете «Ингушетия» в аграрном ведомстве региона.
Девятнадцатого сентября в основной день голосования ярмарки пройдут в городах Сунжа и Карабулак.