В Малгобеке Ингушетии прошла ярмарка, приуроченная к выборам

Прилавки изобиловали продукцией местных сельхозтоваропроизводителей, которую жители региона могли приобрести по ценам ниже рыночных на 20-30%: мясомолочные продукты, мед, овощи и фрукты, растительное масло, а также кукурузу и зерно. «Особым спросом на ярмарке пользовались кукуруза и продукция птицекомплекса «Южный» — индейка», — сообщили газете «Ингушетия» в аграрном ведомстве региона.

Девятнадцатого сентября в основной день голосования ярмарки пройдут в городах Сунжа и Карабулак.