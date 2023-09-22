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В Малгобеке Ингушетии провели экологическую акцию по зарыблению водоема

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В городе Малгобеке провели масштабную акцию по зарыблению водоема. В пруд запустили 25 тыс. мальков, сообщила «Ингушетии» пресс-служба городской мэрии.

Отмечается, что помимо восполнения рыбных запасов, акция по зарыблению водоема направлена на популяризацию экологии и бережного отношения к природе.

Волонтеры призвали рыбаков отпускать молодых особей, дать им вырасти, увеличить свою популяцию в водоемах, набрать полноценный вес.

Это уже не первое подобное мероприятие местных активистов. В 2021 году в водоем было выпущено 200 кг малька.

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