Детский отдых

В Малгобеке Ингушетии провели образовательный квест

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Сотрудники комитета по делам молодежи Ингушетии совместно с региональным Ресурсным центром добровольчества организовали культурно-развлекательную программу для отдыхающих детей в летнем лагере «Нефтяник» в городе Малгобеке.

Как сообщили в молодёжном ведомстве региона, в рамках программы для детей были организованы локации различного формата: спортивная, танцевальная, культурная и образовательная. Так, благодаря работе волонтеров для детей был организован квест-тур.

Отмечается, что квест-тур «Патриоты» был направлен на вовлечение молодых ребят к образовательному процессу для выработки в них командного и лидерского духа. Всего в игре приняли участие 5 команд из 10 человек. Суть мероприятия заключалась во взаимосвязанной работе внутри групп. Так, в ходе игры, ребят ждали задания на логику, эрудированность и спортивную сноровку.

Финальной составляющей квеста для детей стал выбор победившей команды. Как и следовало ожидать, победителями стали все 50 участников.

Всем ребятам были вручены памятные подарки и сладости, а также цветные мелки, с помощью которых они решили украсить дворик своего лагеря.

 

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