Рейд

В Малгобеке Ингушетии провели рейд по пресечению несанкционированной торговли

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В Малгобеке провели рейдовые мероприятия по пресечению фактов несанкционированной торговли.

Специалисты мэрии города совместно с представителями Роспотребнадзора и уполномоченными участковыми полиции провели рейды на улицах Нурадилова и Промышленной. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Малгобека, в ходе мероприятия участниками рейда приняты меры административного воздействия в отношении правонарушителей: составлены протоколы об административном правонарушении.

В дальнейшем материалы дела будут направлены в административную комиссию при мэрии города Малгобека для рассмотрения.

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