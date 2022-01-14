В Малгобеке Ингушетии провели рейд по пресечению несанкционированной торговли

Специалисты мэрии города совместно с представителями Роспотребнадзора и уполномоченными участковыми полиции провели рейды на улицах Нурадилова и Промышленной. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Малгобека, в ходе мероприятия участниками рейда приняты меры административного воздействия в отношении правонарушителей: составлены протоколы об административном правонарушении.

В дальнейшем материалы дела будут направлены в административную комиссию при мэрии города Малгобека для рассмотрения.