Шахматы

В Малгобеке Ингушетии провели второй турнир по шахматам памяти журналиста Мурата Картоева

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Очередной шахматный турнир, посвященный памяти известного ингушского писателя и публициста Мурата Мажитовича Картоева, прошел в Малгобеке.

Как сообщили в мэрии города, состязания состоялись на базе Центра «Юный патриот», расположенного на территории парка культуры и отдыха имени Серго Орджоникидзе. Организатором турнира выступила редакция газеты «Вести Малгобека», в которой писатель трудился последние годы жизни.

Для участия в турнире в Город воинской славы прибыли лучшие шахматисты республики. Судейская коллегия зарегистрировала 20 спортсменов.

«Мы проводим данный турнир уже второй раз, — обратился к участникам и зрителям состязаний главный судья турнира Тархан Мальсагов. — Мурат Картоев был очень хорошим шахматистом, участвовал во многих городских шахматных соревнованиях, и, как журналист, освещал шахматную тематику в СМИ. Он писал не только о шахматных соревнованиях, но и затрагивал проблемы нашей спортивной отрасли, отмечал необходимость приобщения к шахматам молодежи».

Перед началом розыгрыша партий участники и болельщики прочитали молитву по усопшему. После завершения жеребьевки начались шахматные баталии.

По итогам турнира первое место и денежный приз получил многократный чемпион республики Али Осмиев (Малгобек), второе и третье место и денежные призы получили Хусейн Гелисханов (Назрановский район) и Тимур Гадаборшев (Сунженский район) соответственно.

 

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