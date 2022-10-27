Водоснабжение

В Малгобеке Ингушетии проводятся работы по прокладке новой водопроводной линии

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В Малгобеке на улице Заветы Ильича проводятся работы по прокладке новой водопроводной линии протяженностью более 400 метров.

Как сообщили в администрации муниципального образования, в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в Малгобеке в текущем году благоустраиваются четыре общественные территории, в том числе и улица Заветы Ильича. Благоустройство включает в себя проведение таких работ, как асфальтирование дорожного полотна, тротуаров, освещение, озеленение.

Отмечается также, что на улице Заветы Ильича отсутствовала канализационная линия, а линия водопровода находилась в ветхом состоянии. Там в 5-6-ти местах периодически образовывались порывы. Чтобы исключить в дальнейшем порывы и, как следствие, повреждение асфальтового покрытия, главой города было принято решение из средств местного бюджета провести работы по замене линии водопровода. Работы по устройству канализационной линии протяженностью 570 метров мэрия Малгобека проводит по принципу софинансирования с местными жителями (20% от общей суммы).

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