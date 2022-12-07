Турнир

В Малгобеке Ингушетии пройдет турнир по вольной борьбе в честь призера Олимпиады Картоева

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В Малгобеке Ингушетии пройдет межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей до 18 лет в честь серебряного призера Олимпиады Калоя Картоева.

Как сообщила Федерация спортивной борьбы республики, соревнования пройдут 10 декабря текущего года в спортивном комплексе «Роснефть» города Малгобек.

Более 100 участников оспорят лидерство в 11 весовых категориях. На турнире будут присутствовать именитые спортсмены из Ингушетии и соседних республик, а также почетные гости.

Организовало состязания Министерство спорта Ингушетии совместно с мэрией города Малгобека и Федерацией спортивной борьбы республики.

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