В Малгобеке Ингушетии пройдет турнир по вольной борьбе в честь призера Олимпиады Картоева

Как сообщила Федерация спортивной борьбы республики, соревнования пройдут 10 декабря текущего года в спортивном комплексе «Роснефть» города Малгобек.

Более 100 участников оспорят лидерство в 11 весовых категориях. На турнире будут присутствовать именитые спортсмены из Ингушетии и соседних республик, а также почетные гости.

Организовало состязания Министерство спорта Ингушетии совместно с мэрией города Малгобека и Федерацией спортивной борьбы республики.