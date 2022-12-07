В Малгобеке Ингушетии пройдет турнир по вольной борьбе в честь призера Олимпиады Картоева
В Малгобеке Ингушетии пройдет межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей до 18 лет в честь серебряного призера Олимпиады Калоя Картоева.
Как сообщила Федерация спортивной борьбы республики, соревнования пройдут 10 декабря текущего года в спортивном комплексе «Роснефть» города Малгобек.
Более 100 участников оспорят лидерство в 11 весовых категориях. На турнире будут присутствовать именитые спортсмены из Ингушетии и соседних республик, а также почетные гости.
Организовало состязания Министерство спорта Ингушетии совместно с мэрией города Малгобека и Федерацией спортивной борьбы республики.