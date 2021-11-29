Память

В Малгобеке Ингушетии реконструируют памятники героям ВОВ

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В рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в городе воинской славы Малгобеке осуществляются работы по реконструкции и восстановлению памятников, посвященных Великой Отечественной войне, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города.

Работы затронули обелиск на могиле полковника П. И. Петренко, обелиск на месте гибели разведчика В. Мордвинова, обелиск на братской могиле солдат, павших за Малгобек в 1942 году, обелиск на братской могиле защитников г. Малгобека в Великой Отечественной войне. В мэрии особо отметили, что проводится не только ремонт самих памятников, но и благоустройство территории вокруг них.

«Бережное отношение к памяти бессмертного подвига ингушского народа через реконструкцию памятника — это поклон нашим землякам, ковавшим Победу в годы войны и воспитание патриотизма у молодого поколения, — отметил Ераги Гантемиров, помощник главы Малгобека. — На нас лежит большая ответственность по сохранению исторической памяти. Отношение к могилам и памятникам героям Великой Отечественной войны — это дань уважения тем, кто отдал свои жизни ради мирного неба сегодня. Поэтому всем нам необходимо приложить максимум усилий, чтобы сохранить и поддерживать в дальнейшем памятники в том состоянии, в котором они будут находиться после восстановления».

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