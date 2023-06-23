В Малгобеке Ингушетии сформированы участковые избирательные комиссии на пять лет

Как сообщили в главном выборном органе Ингушетии, 18 председателей из 21 УИК сохранили свой статус в новых составах комиссий. Учитывая накопленный опыт работы членов комиссий предыдущего состава, местные отделения политических партий, собрания избирателей, проведенные в жилых микрорайонах и по месту работы, вновь доверили им участие в работе участковых избирательных комиссий до 2028 года.

Число членов одной участковой избирательной комиссии составляет от 9 до 15 человек, в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного участка. Более 70 процентов членов вновь сформированных комиссий имеют опыт организации и проведения выборов. Это уважаемые в городе люди. Большинство из них имеют высшее образование. В основном это работники сферы образования, учреждений культуры, активные и неравнодушные пенсионеры.

На первых организационных заседаниях новых составов УИК избраны заместители председателей и секретари всех 21 участковой избирательной комиссии. А также обсуждены некоторые вопросы организации выборов депутатов Малгобекского городского совета 10 сентября 2023 года.