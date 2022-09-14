Мероприятие

В Малгобеке Ингушетии состоялось торжественное открытие межрегиональной Вахты памяти «Терский рубеж»

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На территории сквера Памяти и Славы в г. Малгобеке состоялось торжественное открытие межрегиональной Вахты памяти «Терский рубеж».

По информации пресс-службы мэрии города, на мероприятии присутствовали заместитель главы Малгобека Мовсар Садакиев, председатель горсовета Усман Евлоев, сотрудники подведомственных учреждений, представители различных общественных организаций, юнармейцы.

«Это уже традиция — каждый год поисковики со всей страны собираются в одном из мест, где в Великую Отечественную войну шли тяжелые бои, и где до сих пор продолжают находить останки погибших в войну неизвестных солдат. Поисковое движение — это связь поколений, связь с историей. А главное — это возможность увековечить память о стойкости и героизме наших предков, сохранив ее для потомков», — подчеркнул в своем обращении Усман Евлоев.

Выступающие также говорили о неразрывной связи времен и поколений, о необходимости воспитания молодежи в духе патриотизма, о ежедневной работе поисковиков, которая не зависит от времени года и не ограничивается только выездами на места боевых действий.

Напомним, поисковая экспедиция на Терском хребте стартовала 7 сентября и продлится 20 дней. На сегодняшний день обнаружены останки пятерых солдат Красной армии, а также около сорока солдат вермахта.

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