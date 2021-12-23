В Малгобеке Ингушетии участковые уполномоченные полиции отчитались о проделанной работе

Открывая мероприятие, и. о. начальника участковой службы Малгобека Магомед Мамилов рассказал об оперативной обстановке на всех обслуживаемых участках, о работе по профилактике, выявлению, раскрытию преступлений и правонарушений на территории города. Затрагивались вопросы о бесконтрольном выпасе скота, профилактике бытовых преступлений и различного рода мошенничества. Спикер попросил граждан быть более бдительными в общении с посторонними людьми и не перечислять денежные средства неизвестным.

Также был рассмотрен вопрос о мерах по предотвращению террористических актов и о поведении граждан при обнаружении подозрительных предметов на территории проживания.

Представитель общественного совета Руслан Ужахов затронул одну из самых важных тем населения, которая стоит на особом контроле у сотрудников полиции — это употребление наркотических средств несовершеннолетними.

«Как правило, пополняют ряды наркоманов несовершеннолетние из социально неблагополучных семей. Постоянный контроль за социально-психологической обстановкой в таких семьях совместно с представителями органов образования, ПДН, комиссии по делам несовершеннолетних, целенаправленная профилактическая работа могут принести в данной сфере свои положительные результаты», — отметил Руслан Ужахов.