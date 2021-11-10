Благоустройство

В Малгобеке Ингушетии установят еще один детский аттракцион «Лошадка»

0

В Малгобеке в городском парке культуры и отдыха установят в рамках второго этапа благоустройства еще два аттракциона.

Один из них уже завезли на территорию зоны развлечений. Аттракцион «Лошадка» предназначен для самых младших детей, в возрасте до 7-ми лет.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в настоящее время ведется подготовка площадки под его установку. Сбор и устройство карусели произведут в ближайшее время.
Всего зона развлечений включает в себя четыре аттракциона. Три из них предназначены для ребят от 7 лет.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Борцы Картоев, Садулаев и другие известные спортсмены из Дагестана встретились с премьером Ингушетии
Переписано 95% жителей Ингушетии
В Ингушетии за весь период умерло 390 человек с Covid-19
Ингушский фотохудожник Заур Плиев стал дипломантом конкурса «Моя Россия: традиции и современность — молодёжный формат»
Ингушских радиолюбителей признали первыми в категории «много операторов — много передатчиков»
Сотрудники Минсельхоза Ингушетии приняли участие в переписи населения
В Ингушетии за три квартала текущего года увеличилось поголовье овец и коз
В Ингушетии на федеральных и региональных дорогах планируется установить пункты весогабаритного контроля
Агрокомбинат «Сунжа» в Ингушетии будет производить до 23 тыс. тонн овощей
Житель Ингушетии получил год колонии за угрозы полицейским и кражу сварочного аппарата
Молодежь Ингушетии приглашают пройти отбор на участие в школе лидеров СКФО

Главное

Яндекс.Метрика

 