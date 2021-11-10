В Малгобеке Ингушетии установят еще один детский аттракцион «Лошадка»

Один из них уже завезли на территорию зоны развлечений. Аттракцион «Лошадка» предназначен для самых младших детей, в возрасте до 7-ми лет.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в настоящее время ведется подготовка площадки под его установку. Сбор и устройство карусели произведут в ближайшее время.

Всего зона развлечений включает в себя четыре аттракциона. Три из них предназначены для ребят от 7 лет.