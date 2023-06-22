Благоустройство

В Малгобеке Ингушетии ведется благоустройство четырех улиц

0

В городе воинской славы Малгобеке по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», ведется благоустройство четырех общественных пространств.

На улицах Кооперативная, Партизанская, 27-го Партсъезда и Гагарина предусмотрено асфальтирование дорожного полотна, устройство тротуаров и уличного освещения, озеленение территорий, сообщает пресс-служба мэрии Малгобека.

Отмечается, что в настоящее время полным ходом идет устройство бордюрного камня на улице 27-го Партсъезда. Ранее здесь проведена работа по выравниванию дорожного полотна и подготовка основания для дальнейшего асфальтирования.

Работы проводит подрядная организация ООО «Стройальянс», руководителем которого является Бекхан Альтемиров.

«Мы с нетерпением будем ждать окончания работ на нашей улице. Надеемся, что она станет гораздо комфортнее не только для водителей, но и для пешеходов, в первую очередь», — говорят жители благоустраиваемой улицы.

Напомним, что нацпроект «Жилье и городская среда» предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству общественных пространств.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием президента адвокатской палаты региона
В столице Ингушетии прошла акция «10 000 шагов к жизни»
Судебные приставы Ингушетии зажгли «Свечи памяти» и приняли участие в памятной акции
В столице Ингушетии проводится обновление городского освещения
На улице Фабричная Назрани ограничат движение транспорта из-за ямочного ремонта
В Ингушетии сохраняется штормовое предупреждение из-за дождей и шквала
В Ингушетии опровергли информацию о срыве ЕГЭ по информатике
В МКЖР Ингушетии проходит выставка, посвященная памяти погибших в 2004 году полицейских
В столице Ингушетии пройдет вечер памяти погибших правоохранителей
В Ингушетии почтили память героев ВОВ и жертв вооруженного нападения боевиков в 2004 году
Старинная груша из Ингушетии претендует на звание «Российское дерево года»

Главное

Яндекс.Метрика

 