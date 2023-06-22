В Малгобеке Ингушетии ведется благоустройство четырех улиц

На улицах Кооперативная, Партизанская, 27-го Партсъезда и Гагарина предусмотрено асфальтирование дорожного полотна, устройство тротуаров и уличного освещения, озеленение территорий, сообщает пресс-служба мэрии Малгобека.

Отмечается, что в настоящее время полным ходом идет устройство бордюрного камня на улице 27-го Партсъезда. Ранее здесь проведена работа по выравниванию дорожного полотна и подготовка основания для дальнейшего асфальтирования.

Работы проводит подрядная организация ООО «Стройальянс», руководителем которого является Бекхан Альтемиров.

«Мы с нетерпением будем ждать окончания работ на нашей улице. Надеемся, что она станет гораздо комфортнее не только для водителей, но и для пешеходов, в первую очередь», — говорят жители благоустраиваемой улицы.

Напомним, что нацпроект «Жилье и городская среда» предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству общественных пространств.