В Малгобеке Ингушетии ведутся работы по благоустройству улицы Партизанская

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, на улице Партизанская осуществляется асфальтирование тротуара и устройство бордюров, которое уже близится к завершению. Также там обновлено уличное освещение.

Отмечается, что все виды работ проводит подрядная организация ООО «Стройальянс», руководителем которой является Бекхан Альтемиров.

«В реализации проекта играет большую роль активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своего города», — подчеркнули в администрации города воинской славы.