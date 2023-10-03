Нацпроекты

В Малгобеке Ингушетии ведутся работы по благоустройству улицы Партизанская

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В Малгобеке в настоящее время ведутся работы по благоустройству двух общественных территорий в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, на улице Партизанская осуществляется асфальтирование тротуара и устройство бордюров, которое уже близится к завершению. Также там обновлено уличное освещение.

Отмечается, что все виды работ проводит подрядная организация ООО «Стройальянс», руководителем которой является Бекхан Альтемиров.

«В реализации проекта играет большую роль активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своего города», — подчеркнули в администрации города воинской славы.

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