В Малгобеке Ингушетии военком города рассказал учащимся старших классов о престиже прохождения службы в ВС России

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города воинской славы, встреча была организована региональным отделением «Юнармии», руководителем которого является Мадина Богатырева. В ходе содержательной беседы ребята ознакомились с правилами призыва на военную службу, узнали о современном оснащении различных родов войск, о солдатских буднях.

По словам организаторов, ребятам интересно было узнать, как организован быт современного военнослужащего, питание, общение с родными и близкими. Военком Микаил Гандалоев рассказал также и о службе по контракту.

После выступления Гандалоева поступило немало вопросов как от юношей, так и от девушек, присутствовавших на встрече.