Юнармия

В Малгобеке Ингушетии военком города рассказал учащимся старших классов о престиже прохождения службы в ВС России

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В школе № 18 города Малгобека прошла встреча учащихся старших классов с военным комиссаром на тему популяризации престижа прохождения службы в Вооружённых силах РФ.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города воинской славы, встреча была организована региональным отделением «Юнармии», руководителем которого является Мадина Богатырева. В ходе содержательной беседы ребята ознакомились с правилами призыва на военную службу, узнали о современном оснащении различных родов войск, о солдатских буднях.

По словам организаторов, ребятам интересно было узнать, как организован быт современного военнослужащего, питание, общение с родными и близкими. Военком Микаил Гандалоев рассказал также и о службе по контракту.

После выступления Гандалоева поступило немало вопросов как от юношей, так и от девушек, присутствовавших на встрече.

Комментарии 1

Алисхан 21 января, 2022 - 14:50
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