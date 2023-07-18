В Малгобеке Ингушетии ввели ЧС из-за отсутствия питьевой воды

«Мы уже объявили ЧС. Уже третий день город остается без питьевой воды. Подвоз у нас уже организован, хотя я считаю этого недостаточно, людям мы создаем неудобства », - заявил мэр.

По словам главы города, причина отсутствия холодного водоснабжения на территории муниципалитета заключается в выходе из строя двух насосов на водозаборе в сельском поселении Вежарий — Юрт.

«В пятницу вечером вышел из строя один насос, мы запустили второй, под утро он тоже перестал работать. Мы заказали два насоса и один двигатель. Двигатель тоже вышел из строя, его износ стопроцентный», — добавил Галаев.

По словам мэра, сейчас аварийная бригада проводит работу по ремонту старых насосов для временного запуска до приобретения новых за пределами региона.