Водоснабжение

В Малгобеке Ингушетии ввели ЧС из-за отсутствия питьевой воды

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В связи с аварией на насосной станции жители Малгобека вот уже третий день остаются без воды, в городе ввели режим ЧС, сообщил глава муниципалитета Мусса Галаев.

«Мы уже объявили ЧС. Уже третий день город остается без питьевой воды. Подвоз у нас уже организован, хотя я считаю этого недостаточно, людям мы создаем неудобства », - заявил мэр.

По словам главы города, причина отсутствия холодного водоснабжения на территории муниципалитета заключается в выходе из строя двух насосов на водозаборе в сельском поселении Вежарий — Юрт.

«В пятницу вечером вышел из строя один насос, мы запустили второй, под утро он тоже перестал работать. Мы заказали два насоса и один двигатель. Двигатель тоже вышел из строя, его износ стопроцентный», — добавил Галаев.

По словам мэра, сейчас аварийная бригада проводит работу по ремонту старых насосов для временного запуска до приобретения новых за пределами региона.

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