Нацпроекты

В Малгобеке Ингушетии завершено асфальтирование дороги по улице Зои Космодемьянской в рамках нацпроекта

0

В Малгобеке благоустраивают общественную территорию по улице Зои Космодемьянской, в настоящее время проведены работы по укладке дорожного полотна и тротуара асфальтовым покрытием.

Как отметили в мэрии города, также будет установлено новое уличное освещение. Улица Зои Космодемьянской — третья по счету общественная территория, которая благоустраивается в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

«Много лет дорожное покрытие нашей улицы находилось, сказать прямо, в неприглядном состоянии, а вот сейчас уже есть повод порадоваться, так как дорога наша ремонтируется, положен тротуар, планируется также освещение. Хочу выразить слова глубокой признательности и благодарности администрации города за качественно проделанную работу», — подчеркнула одна из жительниц улицы.

Мэрия г. Малгобека продолжает работу по реализации программы «Формирование современной городской среды», действующей в рамках нацпроекта.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Юный ингушский борец Халит Шаухалов стал победителем Всероссийских соревнований в Ставрополе
В Назрановском районе Ингушетии прошёл республиканский блицтурнир по шахматам среди детей и юношей
Ингушские борцы вольного стиля выступят на Первенстве России среди юниоров до 24 лет в городе Ханты-Мансийск
Ингушский кикбоксер Ахмед Богатырёв завоевал в Екатеринбурге пояс чемпиона Евразии
Юные ингушские дзюдоисты стали призёрами Межрегиональных соревнований «Тропа мужества»
В охотугодьях Ингушетии выпустили десять фазанов для увеличения их популяции
Жителей Ингушетии приглашают принять участие в музыкальном диктанте
Глава Ингушетии: приоритетная задача — сделать республику востребованным туристическим местом
Жительницу Ингушетии оштрафовали за сбыт контрафактного алкоголя
В селе Экажево Ингушетии частично отключат свет из-за ремонтных работ
Глава Ингушетии считает, что люди должны знать все подробности о частичной мобилизации

Главное

Яндекс.Метрика

 