В Малгобеке Ингушетии завершено асфальтирование дороги по улице Зои Космодемьянской в рамках нацпроекта

Как отметили в мэрии города, также будет установлено новое уличное освещение. Улица Зои Космодемьянской — третья по счету общественная территория, которая благоустраивается в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

«Много лет дорожное покрытие нашей улицы находилось, сказать прямо, в неприглядном состоянии, а вот сейчас уже есть повод порадоваться, так как дорога наша ремонтируется, положен тротуар, планируется также освещение. Хочу выразить слова глубокой признательности и благодарности администрации города за качественно проделанную работу», — подчеркнула одна из жительниц улицы.

Мэрия г. Малгобека продолжает работу по реализации программы «Формирование современной городской среды», действующей в рамках нацпроекта.