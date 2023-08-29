Благоустройство

В Малгобеке Ингушетии завершилось асфальтирование улицы Херсонская

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В Малгобеке завершилось асфальтирование улицы Херсонская, сообщили в администрации города.

На одной из главных улиц проведены укладка тротуара, асфальтирование дороги, установка ламп уличного освещения. Данная общественная территория преобразилась до неузнаваемости. Благоустройство этого участка позволило разгрузить центр города от большого потока машин.

Отмечается, что преображение улицы проведено за счет средств, выделенных из муниципального бюджета.

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