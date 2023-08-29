В Малгобеке Ингушетии завершилось асфальтирование улицы Херсонская

На одной из главных улиц проведены укладка тротуара, асфальтирование дороги, установка ламп уличного освещения. Данная общественная территория преобразилась до неузнаваемости. Благоустройство этого участка позволило разгрузить центр города от большого потока машин.

Отмечается, что преображение улицы проведено за счет средств, выделенных из муниципального бюджета.