В Малгобеке ко Дню знаний собрали в школу 50 детей из малообеспеченных семей
В городе Малгобеке Ингушетии в рамках акции «Соберем ребенка в школу» 50 детям из малообеспеченных семей вручили портфели, укомплектованные необходимыми школьно-письменными принадлежностями, сообщает пресс-служба городской администрации.
«В преддверии 1 сентября в администрации Малгобека прошла акция «Соберем ребенка в школу», предназначенная для детей из малообеспеченных семей и детей- сирот. Портфели, укомплектованные необходимыми школьно-письменными принадлежностями, получили 50 ребят», — говорится в сообщении.
Отмечается, что акция проводится ежегодно.