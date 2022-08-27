День знаний

В Малгобеке ко Дню знаний собрали в школу 50 детей из малообеспеченных семей

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В городе Малгобеке Ингушетии в рамках акции «Соберем ребенка в школу» 50 детям из малообеспеченных семей вручили портфели, укомплектованные необходимыми школьно-письменными принадлежностями, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В преддверии 1 сентября в администрации Малгобека прошла акция «Соберем ребенка в школу», предназначенная для детей из малообеспеченных семей и детей- сирот. Портфели, укомплектованные необходимыми школьно-письменными принадлежностями, получили 50 ребят», — говорится в сообщении.

Отмечается, что акция проводится ежегодно.

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