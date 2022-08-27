В Малгобеке ко Дню знаний собрали в школу 50 детей из малообеспеченных семей

«В преддверии 1 сентября в администрации Малгобека прошла акция «Соберем ребенка в школу», предназначенная для детей из малообеспеченных семей и детей- сирот. Портфели, укомплектованные необходимыми школьно-письменными принадлежностями, получили 50 ребят», — говорится в сообщении.

Отмечается, что акция проводится ежегодно.