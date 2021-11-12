В Малгобеке обсудили улучшение процесса передачи повестки призывнику
В городе Малгобеке Ингушетии обсудили предложения по улучшению оповещения во время осеннего призыва, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии города.
В ходе совещания в администрации отмечалось, что в текущем году в Малгобеке оповещению подлежат 515 человек. Главной проблемой на сегодня остаётся передача повестки призывнику. Без неё, в случае уклона от армии, гражданин не привлекается ни к административной, ни к уголовной ответственности.
Заместитель главы города отметил, что получить хорошие результаты возможно только при слаженной работе. В общем взаимодействии администрации и подведомственных учреждений можно будет обеспечить исполнение гражданами воинской обязанности. Также было сказано о том, что призывники несут ответственность в случае неявки в комиссариат.