Призыв

В Малгобеке обсудили улучшение процесса передачи повестки призывнику

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В городе Малгобеке Ингушетии обсудили предложения по улучшению оповещения во время осеннего призыва, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии города.

В ходе совещания в администрации отмечалось, что в текущем году в Малгобеке оповещению подлежат 515 человек. Главной проблемой на сегодня остаётся передача повестки призывнику. Без неё, в случае уклона от армии, гражданин не привлекается ни к административной, ни к уголовной ответственности.

Заместитель главы города отметил, что получить хорошие результаты возможно только при слаженной работе. В общем взаимодействии администрации и подведомственных учреждений можно будет обеспечить исполнение гражданами воинской обязанности. Также было сказано о том, что призывники несут ответственность в случае неявки в комиссариат.

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