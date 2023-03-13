Экология

В Малгобеке по вине регионального оператора «Экосистема» образовалась стихийная мусорная свалка

0

Сотрудники Минприроды Ингушетии зафиксировали несанкционированное размещение отходов на свалке в городе Малгобеке, образованной по вине регионального оператора «Экосистема», сообщает Телеграм-канал ведомства.

Земельный участок площадью 5 га был выделен ООО «Экосистема» для строительства мусорного полигона с современным мусоросортировочным комплексом. Однако на участке осуществляется несанкционированное размещение отходов с нарушениями правил утилизации. Отходы сбрасываются в недра и на почву, результатом чего являются частые возгорания. ⠀

Отмечается, что данная информация будет направлена в Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Карабулаке Ингушетии на сходе граждан обсуждались актуальные вопросы
В селе Сурхахи Ингушетии появится новая амбулатория на 100 посещений в смену
В столице Ингушетии состоится вечер инструментальной музыки
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Презентацию художника» Людмилы Барахоевой
Школьникам Назрановского района Ингушетии рассказали о выборах
Ингушетия представляет туристический потенциал на международной выставке «Интурмаркет»
Руководителя села уличили в махинациях с землей в Ингушетии
Шесть лет колонии получил житель Ингушетии за попытку сбыть героин
Ингушский боксер Руслан Сагов, представляющий Иркутск, стал победителем первенства СФО
Воспитанники ингушского спортклуба имени Али Хамхоева успешно выступили на турнире «ЛокоДзюдо»
Жительница Ингушетии тайно оформила кредит на дочь соседки

Главное

Яндекс.Метрика

 