В Малгобеке по вине регионального оператора «Экосистема» образовалась стихийная мусорная свалка

Земельный участок площадью 5 га был выделен ООО «Экосистема» для строительства мусорного полигона с современным мусоросортировочным комплексом. Однако на участке осуществляется несанкционированное размещение отходов с нарушениями правил утилизации. Отходы сбрасываются в недра и на почву, результатом чего являются частые возгорания. ⠀

Отмечается, что данная информация будет направлена в Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер.