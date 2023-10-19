В Малгобеке появится новая спортплощадка

«На сегодняшний день строительство новой спортплощадки идет полном ходом, и в ближайшем будущем возведение объекта будет завершено», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что развитие спортивной отрасли является одним из основных направлений в работе администрации города. Спортивные площадки очень востребованы среди местных жителей, поэтому создание подобных сооружений весьма целесообразно.