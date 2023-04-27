В Малгобеке прошел муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа» среди школьных команд
В Малгобеке на базе центра патриотического воспитания подростков и молодежи «Молодой патриот» состоялся муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа» среди школьных команд города.
Как рассказал газете «Ингушетия» представитель центра, команды соревновались в разборке и сборке автомата Калашникова, подтягивании на перекладине, правильном надевании противогаза и беге.
По словам собеседника, в итоге победила команда пятой школы Малгобека, которая вышла в финал данной игры.
Как рассказал представитель ингушского центра «Молодой патриот», военно-спортивная игра «Победа» проводится в нашей стране уже более 20 лет. Она является продолжателем традиций легендарной «Зарницы». Современная игра включает комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию и физической культуре для школьников. Конкурсная программа разработана и проводится совместно Минобороны РФ, «Юнармией» и КВЦ «Патриот», добавил он.