Юнармия

В Малгобеке прошел муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа» среди школьных команд

0

В Малгобеке на базе центра патриотического воспитания подростков и молодежи «Молодой патриот» состоялся муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа» среди школьных команд города.

Как рассказал газете «Ингушетия» представитель центра, команды соревновались в разборке и сборке автомата Калашникова, подтягивании на перекладине, правильном надевании противогаза и беге.

По словам собеседника, в итоге победила команда пятой школы Малгобека, которая вышла в финал данной игры.

Как рассказал представитель ингушского центра «Молодой патриот», военно-спортивная игра «Победа» проводится в нашей стране уже более 20 лет. Она является продолжателем традиций легендарной «Зарницы». Современная игра включает комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию и физической культуре для школьников. Конкурсная программа разработана и проводится совместно Минобороны РФ, «Юнармией» и КВЦ «Патриот», добавил он.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Индекс промышленного производства в Ингушетии за год вырос на 8%
В Назрановском районе Ингушетии провели акцию «Георгиевская ленточка»
Школьников села Яндаре Ингушетии предостерегли от употребления наркотиков
В МКЖР Ингушетии прошел урок мужества, приуроченный ко Дню Победы
За объекты благоустройства в Ингушетии за две недели проголосовало 10 тыс. человек
Юнармейцы Ингушетии приняли участие в акции «День призывника»
В Малгобекской больнице Ингушетии провели учение по выявлению больного холерой
Более 13 тыс. деревьев высадили в Ингушетии в рамках акции «Сад памяти»
В Ингушетии стартовал обучающий семинар по основам социального проектирования
В Назрановском районе Ингушетии провели семинар по вопросу отбора объектов благоустройства
В Ингушетии торжественно открыли региональный этап чемпионата «Профессионалы»

Главное

Яндекс.Метрика

 