Ярмарка

В Малгобеке прошла молодежная ярмарка вакансий

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В Малгобеке состоялась молодежная ярмарка вакансий, организованная региональным комитетом по делам молодежи, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

По словам собеседника издания, на ярмарке представили более 600 актуальных рабочих мест, а также свыше 100 вакансий дистанционного формата.

«Благодарю администрацию города за оказанную поддержку и помощь при информировании местных жителей. Помимо этого, выражаю благодарность молодым людям, которые посетили ярмарку», — подчеркнул один из организаторов мероприятия Адам Ярыжев.

Отмечается, что в ярмарке приняло участие более 100 человек.

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