В Малгобеке прошла молодежная ярмарка вакансий

По словам собеседника издания, на ярмарке представили более 600 актуальных рабочих мест, а также свыше 100 вакансий дистанционного формата.

«Благодарю администрацию города за оказанную поддержку и помощь при информировании местных жителей. Помимо этого, выражаю благодарность молодым людям, которые посетили ярмарку», — подчеркнул один из организаторов мероприятия Адам Ярыжев.

Отмечается, что в ярмарке приняло участие более 100 человек.