В Малгобеке прошли спортивные мероприятия в честь Дня Победы

«Желающих активно провести праздничный выходной день было достаточно много, и, соответственно, турниры по шахматам, вольной борьбе и боксу пользовались спросом. В соревнованиях приняли участие как опытные спортсмены, так и любители разного возраста. Спортсмены, занявшие призовые места, были награждены грамотами главы администрации и денежными призами», — говорится в сообщении.

Напомним, праздничный концерт в Магасе на площади Алания, приуроченный к 77-ой годовщине Великой Победы советского народа над фашизмом, состоится сегодня, 9 мая, в 19:30 мск. На главной площади столицы Ингушетии, возле башни Согласия, жители и гости республики увидят выступление лучших солистов и вокальных коллективов региона.