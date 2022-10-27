В Малгобеке пройдет сельхозярмарка со сниженными ценами на продукты

«В эту субботу, 29 октября, в Малгобеке пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка. На ней представят свою продукцию местные сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства по ценам ниже рыночных на 10-15%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ярмарка пройдет с 9:00 до 13:00 мск по улице Осканова.

«У жителей Ингушетии будет возможность приобрести по сниженным ценам баранину, говядину, птицу, зерно, муку, мучные изделия, молочные продукты, овощи и фрукты», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в республике до конца ноября, каждую субботу, будут проходить еженедельные продовольственные ярмарки со сниженными ценами на продукты.