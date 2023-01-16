Борьба

В Малгобеке пройдут чемпионат и первенство Ингушетии по спортивной борьбе в разделе «панкратион»

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В Малгобеке в скором времени пройдут чемпионат и первенство Ингушетии по спортивной борьбе в разделе «панкратион» среди юношей и юниоров.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, любители боевых искусств смогут окунуться в атмосферу ярких эмоций и стать свидетелями незабываемых боев. Соревнования будут проведены в новом многофункциональном спортивном комплексе, построенном «Роснефтью», на двух стандартных коврах с применением электронной системы судейства.

Турнир является отбором на окружной этап, который будет проведён в г. Шали (ЧР) в начале февраля текущего года. Весной 2023 года всероссийские соревнования по панкратиону состоятся в Санкт-Петербурге.

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