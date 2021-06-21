В Малгобеке состоялась торжественная церемония профилактики газогорелочного устройства Вечного огня

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В ингушском городе воинской славы Малгобеке прошла торжественная церемония профилактики газогорелочного устройства Вечного огня в центральном парке культура и отдыха.

Мероприятие организовано накануне 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны в рамках проекта Народного фронта «Вечный огонь в нашем сердце», который призван популяризировать значение этого символа для сохранения памяти о погибших защитниках Родины и разъяснять подрастающему поколению необходимость уважительного отношения к нему, сообщила газете «Ингушетия» сопредседатель регионального штаба ОНФ Мадина Богатырева.

«Мы пригласили на церемонию школьников, юнармейцев, показывая всем, что при проведении профилактики газогорелочного устройства Вечного огня все технические работы осуществляются с максимальным уважением, огонь не гасят, а переносят на временную горелку и после завершения работ возвращают на мемориал. Необходимо, чтобы дети увидели этот процесс своими глазами и смогли передать те чувства к Родине и ее прошлому, которые испытывают в этот момент, своим близким», — рассказала она.

По словам Богатыревой, в церемонии приняли участие также поисковики отряда «Малгобек» и представители городской администрации.

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Назрань» при помощи факела переместили огонь на временную горелку. Затем газовщики отвинтили звезду и проверили, как работает газогорелочное устройство, удостоверились в том, что нет утечек газа. После проведения полного технического обслуживания, которое заняло не более получаса, звезду и пламя Вечного огня вернули на прежнее место.

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