В Малгобеке создали штаб по поддержке семей мобилизованных

«Задача штаба — оперативно рассматривать проблемные вопросы межведомственного характера, а также решать бытовые и другие сложные жизненные ситуации семей мобилизованных граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что штаб уже начал работу по взаимодействию с населением.

«В частности, в ходе беседы родственники военнослужащих Ахмеда Яндиева и Микаила Эльмурзиева обратились с просьбой оказать содействие в подведении канализационной и водопроводной линии до их домовладений. Данные работы уже начаты, и в ближайшее время будут завершены», — добавили в пресс-службе, отметив, что всего от города в специальной военной операции принимают участие 5 мобилизованных военнослужащих.

Напомним, 1 ноября 2022 года Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал Указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации». В рамках данного документа министерства и ведомства региона оказывают помощь семьям участников СВО.