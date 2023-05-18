Нацпроекты

В Малгобеке строят детский сад в рамках нацпроекта «Демография»

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В Малгобеке идет строительство детского сада на 220 мест в рамках реализации нацпроекта «Демография».

Как сообщили в Минобрнауки республики, в двухэтажном здании предусмотрены все необходимые помещения для полноценной деятельности: игровые, спальни, спортзал и зал хореографии, пищеблок, санузлы, игровые площадки.

«Открытие нового детского сада станет важным событием для детей и родителей», — отметила жительница города Танзила Гандалоева.

Отмечается, что ввод в эксплуатацию объекта разгрузит очередность в детские сады и позволит создать новые рабочие места.

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