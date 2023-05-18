В Малгобеке строят детский сад в рамках нацпроекта «Демография»
В Малгобеке идет строительство детского сада на 220 мест в рамках реализации нацпроекта «Демография».
Как сообщили в Минобрнауки республики, в двухэтажном здании предусмотрены все необходимые помещения для полноценной деятельности: игровые, спальни, спортзал и зал хореографии, пищеблок, санузлы, игровые площадки.
«Открытие нового детского сада станет важным событием для детей и родителей», — отметила жительница города Танзила Гандалоева.
Отмечается, что ввод в эксплуатацию объекта разгрузит очередность в детские сады и позволит создать новые рабочие места.